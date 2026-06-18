Глава МЗС Німеччини: війна зруйнувала залишки ілюзій щодо порозуміння з Росією

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль вважає неможливим порозуміння з Росією з огляду на її загарбницьку війну проти України, проте підтримує дипломатичні зусилля для завершення бойових дій.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", німецький дипломат заявив в інтерв’ю DW.

Говорячи про потенційні дипломатичні зусилля з РФ, він наголосив, що вони мають здійснюватися "без жодних ілюзій". У найближчому майбутньому безпеку Європи доведеться організовувати з урахуванням загрози з боку Росії, підкреслив Вадефуль.

"Будь-які залишки ілюзій щодо можливої домовленості з Росією були зруйновані загарбницькою війною", – переконаний німецький дипломат.

У відповідь на запитання, чи може російський лідер Владімір Путін виявити більшу витривалість, ніж країни Заходу, Вадефуль заперечив. "Ми завжди матимемо більше витривалості", – переконаний міністр.

На думку Вадефуля, підтримка України є ключовим елементом європейської політики безпеки. "Ми маємо разом підтримувати Україну", – заявив міністр закордонних справ Німеччини.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у Євросоюзі розглядають кандидатури ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього прем’єра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Александра Стубба як потенційних перемовників від ЄС. Втім, останній нещодавно сказав, що не бачить себе у такій ролі і це краще було б доручити комусь із лідерів ключових держав Європи.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні на найближчому саміті ЄС планує запропонувати кандидатуру перемовника від ЄС стосовно російсько-української війни.