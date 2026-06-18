Глава МИД Германии: война разрушила остатки иллюзий о взаимопонимании с Россией

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль считает невозможным взаимопонимание с Россией, учитывая ее захватническую войну против Украины, однако поддерживает дипломатические усилия для завершения боевых действий.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", немецкий дипломат заявил в интервью DW.

Говоря о потенциальных дипломатических усилиях с РФ, он отметил, что они должны осуществляться "без всяких иллюзий". В ближайшем будущем безопасность Европы придется организовывать с учетом угрозы со стороны России, подчеркнул Вадефуль.

"Любые остатки иллюзий относительно возможной договоренности с Россией были разрушены агрессивной войной", – убежден немецкий дипломат.

В ответ на вопрос, может ли российский лидер Владимир Путин проявить большую выносливость, чем страны Запада, Вадефуль возразил. "Мы всегда будем иметь больше выносливости", – убежден министр.

По мнению Вадефуля, поддержка Украины является ключевым элементом европейской политики безопасности. "Мы должны вместе поддерживать Украину", – заявил министр иностранных дел Германии.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Евросоюзе рассматривают кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба как потенциальных переговорщиков от ЕС. Впрочем, последний недавно сказал, что не видит себя в такой роли и это лучше было бы поручить кому-то из лидеров ключевых государств Европы.

Премьер Италии Джорджа Мелони на ближайшем саммите ЕС планирует предложить кандидатуру переговорщика от ЕС относительно российско-украинской войны.