Канцлер Австрії: Європа має говорити з Путіним

Канцлер Австрії Крістіан Штокер вважає, що ЄС має скористатися "імпульсом", який виник навколо переговорів щодо врегулювання розв’язаної РФ війни проти України, і дати поштовх зусиллям щодо відновлення діалогу з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Про це Штокер сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Штокер сказав, що "дуже підтримує" зусилля президента Європейської ради Антоніу Кошти зі встановлення неформальних дипломатичних контактів з Кремлем.

Очільник австрійського уряду додав, що закликатиме своїх колег – лідерів країн ЄС – підтримати його.

"Я повністю з цим згоден. Війни закінчуються не за допомогою зброї, а завдяки успішній дипломатії. А для того, щоб дипломатія була успішною, потрібні діалог і переговори, і спочатку необхідно відкрити ці канали", – сказав Штокер.

За його словами, "зараз намітився імпульс". Вочевидь, він мав на увазі перемир’я між США і Іраном, війна з яким відволікала президента Дональда Трампа та його команду від війни в Україні.

"Ситуація на Близькому Сході… Я з певним оптимізмом сподіваюся, що якщо там ми знайдемо рішення, увага перемикнеться на Україну", – додав австрійський канцлер.

Штокер відмовився коментувати, кого Європа могла б призначити для можливих переговорів з Путіним від її імені, але зазначив, що лідери ЄС повинні провести серйозні обговорення щодо того, що саме ця особа мала б сказати.

"Важливіше за те, хто це буде, є те, про що вони говоритимуть. Я не знаю, чи всі [лідери ЄС] вже дотримуються однакової позиції. Але є одна позиція, яку ми завжди займали як спільну: ми не підтримуємо Україну, щоб вона могла вести нескінченну війну. Результатом має бути… справедливий і тривалий мир", – підкреслив він.

Канцлер також вважає, що "Путін має чітко усвідомити, що в його інтересах розпочати переговори", і "що за столом переговорів він досягне більшого, ніж на полі бою".

Раніше в європейських ЗМІ зʼявилась інформація про те, що голова Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із Кремлем, намагаючись залучити правителя Росії Владіміра Путіна до обговорення шляхів припинення війни в Україні.

Під час саміту в Брюсселі Кошта пояснював лідерам, навіщо він це робив.

Також "ЄвроПравда" з’ясувала, що більшу частину часу, відведеного на обговорення України на саміті ЄС, забрала дискусія про контакти між Брюсселем і Кремлем.