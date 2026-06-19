Канцлер Австрии: Европа должна говорить с Путиным

Канцлер Австрии Кристиан Штокер считает, что ЕС должен воспользоваться "импульсом", который возник вокруг переговоров по урегулированию развязанной РФ войны против Украины, и дать толчок усилиям по восстановлению диалога с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Об этом Штокер сказал в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Штокер сказал, что "очень поддерживает" усилия президента Европейского совета Антониу Кошты по установлению неформальных дипломатических контактов с Кремлем.

Глава австрийского правительства добавил, что будет призывать своих коллег – лидеров стран ЕС – поддержать его.

"Я полностью с этим согласен. Войны заканчиваются не с помощью оружия, а благодаря успешной дипломатии. А чтобы дипломатия была успешной, нужны диалог и переговоры, и сначала необходимо открыть эти каналы", – сказал Штокер.

По его словам, "сейчас наметился импульс". Очевидно, он имел в виду перемирие между США и Ираном, война с которым отвлекала президента Дональда Трампа и его команду от войны в Украине.

"Ситуация на Ближнем Востоке... Я с определенным оптимизмом надеюсь, что если там мы найдем решение, внимание переключится на Украину", – добавил австрийский канцлер.

Штокер отказался комментировать, кого Европа могла бы назначить для возможных переговоров с Путиным от ее имени, но отметил, что лидеры ЕС должны провести серьезные обсуждения относительно того, что именно это лицо должно было бы сказать.

"Важнее того, кто это будет, является то, о чем они будут говорить. Я не знаю, все ли [лидеры ЕС] уже придерживаются одинаковой позиции. Но есть одна позиция, которую мы всегда занимали как общую: мы не поддерживаем Украину, чтобы она могла вести бесконечную войну. Результатом должен быть... справедливый и длительный мир", – подчеркнул он.

Канцлер также считает, что "Путин должен четко осознать, что в его интересах начать переговоры", и "что за столом переговоров он достигнет большего, чем на поле боя".

Ранее в европейских СМИ появилась информация о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта установил контакт с Кремлем, пытаясь привлечь правителя России Владимира Путина к обсуждению путей прекращения войны в Украине.

Во время саммита в Брюсселе Кошта объяснял лидерам, зачем он это делал.

Также "ЕвроПравда" выяснила, что большую часть времени, отведенного на обсуждение Украины на саммите ЕС, забрала дискуссия о контактах между Брюсселем и Кремлем.