ЗМІ: Міноборони Німеччини зацікавилося ракетами двох українських виробників

Німеччина звертається до компаній з України та Ізраїлю з метою можливого придбання недорогих крилатих ракет великої дальності, необхідних для стримування Росії, свідчать документи з планування німецького Міністерства оборони.

Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

Ця ініціатива набула нової актуальності після того, як президент США Дональд Трамп вирішив не відправляти в Німеччину військовий підрозділ, оснащений крилатими ракетами "Томагавк" великої дальності, і зусилля Берліна щодо самостійного придбання цих ракет залишаються відкритими.

Зараз, за словами представників галузі та урядовців, обізнаних із цим питанням, управління озброєння Міністерства оборони Німеччини зацікавлене у співпраці з меншими оборонними компаніями, такими як українська Fire Point та ізраїльська Covenant.

Кроки німецького Міноборони не означають, що Берлін гарантовано збирається купувати ракети в будь-якої з цих компаній. Але вони вказують на те, Берлін шукає крилаті ракети, достатньо дешеві для закупівлі великими партіями, достатньо швидкі для оперативного використання та здатні становити загрозу для російських військових цілей.

Як повідомили виданню представники галузі та німецького уряду, Україна є одним із важливих постачальників недорогих ракетних систем, які розглядає Берлін.

У планових документах як кандидати на постачання Німеччині недорогих крилатих ракет зазначено дві системи, пов’язані з Україною: "Фламінго", що виготовлена українською компанією Fire Point, та "Барс", яку виробляє неназвана українська компанія.

Згідно з документами, обидві системи розглядаються в рамках експериментального вивчення, яке може призвести до укладення контракту на виробництво, якщо зброя виявиться придатною.

Крилата ракета FP-5 "Фламінго" має дальність польоту 3 тисячі кілометрів, 1-тонну боєголовку і вже вражає цілі на території Росії. Ракета "Барс" також використовувалася під час останніх українських атак на Росію.

Українські ракети коштують близько 500 тисяч доларів кожна – це приблизно п’ята частина вартості ракети "Томагавк", що робить їх більш придатними для війни на виснаження, подібної до тієї, яку Україна веде з Росією.

У відповідь на запит видання про коментар речник німецького Міністерства оборони зазначив, що війна в Україні продемонструвала: ураження стратегічних цілей глибоко за лінією фронту стало "необхідною умовою для надійного стримування".

"Економічно ефективні системи можуть перевантажити засоби ППО противника за допомогою масових атак і тому мають високу оперативну цінність", – зазначив речник. Міністерство прагне розширити ці можливості "якнайшвидше" і стежить за ринком, але відмовилося обговорювати конкретні плани закупівель або компанії.

Німецький виробник системи протиповітряної оборони IRIS-T, компанія Diehl Defence, веде переговори з Fire Point щодо можливого спільного виробництва "Фламінго" в Німеччині, повідомляло раніше видання Financial Times.

В травні у Fire Point заявили, що уряд Німеччини думає про заміну "Томагавків" на "Фламінго", а у партії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца закликали створювати з Україною альтернативу "Томагавкам".