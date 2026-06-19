СМИ: Минобороны Германии проявило интерес к ракетам двух украинских производителей

Германия обращается к компаниям из Украины и Израиля с целью возможного приобретения недорогих крылатых ракет большой дальности, необходимых для сдерживания России, свидетельствуют документы по планированию немецкого Министерства обороны.

[ИСТОЧНИК]Об этом стало известно изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

Эта инициатива приобрела новую актуальность после того, как президент США Дональд Трамп решил не отправлять в Германию военное подразделение, оснащенное крылатыми ракетами "Томагавк" большой дальности, и усилия Берлина по самостоятельному приобретению этих ракет остаются открытыми.

В настоящее время, по словам представителей отрасли и правительственных чиновников, осведомленных об этом вопросе, управление вооружений Министерства обороны Германии заинтересовано в сотрудничестве с небольшими оборонными компаниями, такими как украинская Fire Point и израильская Covenant.

Шаги немецкого Минобороны не означают, что Берлин гарантированно собирается покупать ракеты у любой из этих компаний. Но они указывают на то, что Берлин ищет крылатые ракеты, достаточно дешевые для закупки крупными партиями, достаточно быстрые для оперативного использования и способные представлять угрозу для российских военных целей.

Как сообщили изданию представители отрасли и немецкого правительства, Украина является одним из важных поставщиков недорогих ракетных систем, которые рассматривает Берлин.

В плановых документах в качестве кандидатов на поставку Германии недорогих крылатых ракет указаны две системы, связанные с Украиной: "Фламинго", изготовленная украинской компанией Fire Point, и "Барс", которую производит неназванная украинская компания.

Согласно документам, обе системы рассматриваются в рамках экспериментального изучения, которое может привести к заключению контракта на производство, если оружие окажется пригодным.

Крылатая ракета FP-5 "Фламинго" имеет дальность полета 3 тысячи километров, 1-тонную боеголовку и уже поражает цели на территории России. Ракета "Барс" также использовалась во время последних украинских атак на Россию.

Украинские ракеты стоят около 500 тысяч долларов каждая – это примерно пятая часть стоимости ракеты "Томагавк", что делает их более подходящими для войны на истощение, подобной той, которую Украина ведет с Россией.

В ответ на запрос издания о комментарии представитель немецкого Министерства обороны отметил, что война в Украине продемонстрировала: поражение стратегических целей глубоко за линией фронта стало "необходимым условием для надёжного сдерживания".

"Экономически эффективные системы могут перегрузить средства ПВО противника с помощью массированных атак и поэтому имеют высокую оперативную ценность", – отметил представитель. Министерство стремится расширить эти возможности "как можно скорее" и следит за рынком, но отказалось обсуждать конкретные планы закупок или компании.

Немецкий производитель системы противовоздушной обороны IRIS-T, компания Diehl Defence, ведет переговоры с Fire Point о возможном совместном производстве "Фламинго" в Германии, сообщало ранее издание Financial Times.

В мае в Fire Point заявили, что правительство Германии рассматривает возможность замены "Томагавков" на "Фламинго", а в партии канцлера Германии Фридриха Мерца призвали создавать вместе с Украиной альтернативу "Томагавкам".