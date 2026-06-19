Макрон про переговори з Росією: держави ЄС повинні бути представлені

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що держави-члени ЄС повинні бути представлені на потенційних переговорах про завершення війни, оскільки низка європейських країн надаватиме Україні гарантії безпеки після досягнення мирної угоди.

Про це він заявив на пресконференції після завершення саміту ЄС, повідомляє BFMTV, передає "Європейська правда".

Коментарі Макрона пролунали після того, як ЗМІ повідомили, що президент Франції разом з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на саміті лідерів ЄС розкритикували спроби президента Європейської ради Антоніу Кошти налагодити дипломатичні контакти з Росією.

Сам Макрон заявив, що Кошта має право бути за столом мирних переговорів, але водночас там мають бути й лідери країн ЄС.

"Європейський Союз має бути представлений, і президент Кошта, оскільки його повноваження визначені, матиме там своє місце, однак держави-члени також матимуть там своє місце. Він не може представляти їх, коли йдеться про гарантії безпеки, які стануть ключовим елементом усіх переговорів", – заявив французький президент.

При цьому Макрон сказав, що зараз не йдеться про те, хто представить Європу на переговорах з Кремлем, тому що Росія не демонструє своєї готовності до діалогу.

Президент Франції також наголосив, що європейці не будуть посередниками у такому переговорному процесі, адже цілковито підтримують Україну.

"У нас відбулася дуже чітка дискусія: європейці не є посередниками… Ми стоїмо на боці України, ми надаємо їй допомогу та підтримку, ми ввели санкції проти Росії...Ми завжди відстоювали позицію, що в день, коли почнуться переговори, європейці повинні бути за столом переговорів, оскільки йдеться про інтереси Європи, які тісно пов’язані з тим, що відбувається в Україні", – додав Макрон.

Під час саміту ЄС в Брюсселі президент Євроради пояснював лідерам, навіщо він спробував встановити неформальні контакти з Кремлем.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що спроби Кошти налагодити дипломатичні контакти з Росією були неправильними.

Також "ЄвроПравда" з’ясувала, що більшу частину часу, відведеного на обговорення України на саміті ЄС, забрала дискусія про контакти між Брюсселем і Кремлем.