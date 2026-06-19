Макрон о переговорах с Россией: страны ЕС должны быть представлены

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны-члены ЕС должны быть представлены на потенциальных переговорах о прекращении войны, поскольку ряд европейских стран будет предоставлять Украине гарантии безопасности после достижения мирного соглашения.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, сообщает BFMTV, передает "Европейская правда".

Комментарии Макрона прозвучали после того, как СМИ сообщили, что президент Франции вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем на саммите лидеров ЕС раскритиковали попытки президента Европейского совета Антониу Кошты наладить дипломатические контакты с Россией.

Сам Макрон заявил, что Кошта имеет право быть за столом мирных переговоров, но в то же время там должны присутствовать и лидеры стран ЕС.

"Европейский Союз должен быть представлен, и президент Кошта, поскольку его полномочия определены, займет там свое место, однако государства-члены также займут там свое место. Он не может представлять их, когда речь идет о гарантиях безопасности, которые станут ключевым элементом всех переговоров", – заявил французский президент.

При этом Макрон отметил, что сейчас речь не идет о том, кто будет представлять Европу на переговорах с Кремлем, поскольку Россия не демонстрирует готовности к диалогу.

Президент Франции также подчеркнул, что европейцы не будут посредниками в таком переговорном процессе, ведь они полностью поддерживают Украину.

"У нас состоялась очень четкая дискуссия: европейцы не являются посредниками… Мы стоим на стороне Украины, мы оказываем ей помощь и поддержку, мы ввели санкции против России... Мы всегда отстаивали позицию, что в день, когда начнутся переговоры, европейцы должны быть за столом переговоров, поскольку речь идет об интересах Европы, которые тесно связаны с тем, что происходит в Украине", – добавил Макрон.

Во время саммита ЕС в Брюсселе председатель Евросовета объяснял лидерам, зачем он попытался наладить неформальные контакты с Кремлем.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что попытки Кошты наладить дипломатические контакты с Россией были неправильными.

Также "ЕвроПравда" выяснила, что большую часть времени, отведенного на обсуждение Украины на саммите ЕС, заняла дискуссия о контактах между Брюсселем и Кремлем.