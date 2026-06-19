Санчес підтримав Мелоні на тлі образ від Трампа

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив солідарність з італійською лідеркою Джорджею Мелоні після зневажливих заяв президента США Дональда Трампа на її адресу.

Слова Санчеса цитує ANSA, передає "Європейська правда".

На пресконференції після саміту ЄС в Брюсселі Санчес заявив про свою підтримку Мелоні після того, як вона зазнала образ з боку американського президента.

Іспанський прем’єр сказав, що не знає, як описати напад Трампа.

"Я висловив їй усю свою солідарність з огляду на цей напад, який не є ні політичним, ні особистим. Я не знаю, як це описати", – сказав Санчес на пресконференції.

Глава іспанського уряду наголосив, що його підтримка прем’єрки Італії не обмежується цією публічною заявою для ЗМІ, але він також висловлював її "приватно" під час зустрічі двох лідерів.

Йдеться про інтерв’ю Дональда Трампа, в якому він стверджував, що Мелоні нібито "благала" про спільне з ним фото на саміті "Групи семи".

"Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода", – заявив Трамп.

Сама прем’єрка Італії опублікувала звернення, у якому спростовує твердження Трампа та висловлює обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.

Через скандал міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував візит до Сполучених Штатів, запланований на найближчі дні.

Це стало новим загостренням між лідерами Італії та США після того, як навесні Мелоні й Трамп сперечалися через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході.

Трамп згодом звинуватив її у "відсутності мужності" та заявив, що відносини між ними вже не такі, як раніше.