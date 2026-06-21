Ексдепутат Сейму Польщі на знак протесту повернув Навроцькому нагороду

Колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер повернув президенту Каролю Навроцькому нагороду – на знак протесту проти позбавлення президента України ордена Білого Орла.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

"Символічно я повертаю свою нагороду цьому резиденту на знак протесту проти безглуздого рішення про позбавлення ордена Президента України, України, що бореться!" – написав Фоглер.

За його словами, це не жест на адресу того президента, який вручав йому нагороду, а на адресу саме Кароля Навроцького, "який дедалі більше знущається з Польщі та з нас усіх".

"Те, що зробив і продовжує робити цей пан, якого називають президентом, – це кошмар, і для мене він не є президентом моєї країни, а лише помилкою, і я досі чекаю на перерахунок голосів Центральною виборчою комісією… бо до сьогодні не знаю остаточних результатів цих виборів", – написав ексдепутат.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

Від польського ордена Білого Орла відмовилися всі президенти України, які були ним нагороджені.