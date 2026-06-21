Бывший депутат Сейма Польши в знак протеста вернул Навроцкому награду

Бывший депутат Сейма Польши Петр Фоглер вернул президенту Каролю Навроцкому награду – в знак протеста против лишения президента Украины ордена Белого Орла.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Символически я возвращаю свою награду этому резиденту в знак протеста против бессмысленного решения о лишении ордена президента Украины, Украины, которая борется!" – написал Фоглер.

По его словам, это не жест в адрес того президента, который вручал ему награду, а именно в адрес Кароля Навроцкого, "который всё больше издевается над Польшей и над всеми нами".

"То, что сделал и продолжает делать этот господин, которого называют президентом, – это кошмар, и для меня он не является президентом моей страны, а лишь ошибкой, и я до сих пор жду пересчета голосов Центральной избирательной комиссией… потому что до сих пор не знаю окончательных результатов этих выборов", – написал экс-депутат.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

От польского ордена Белого Орла отказались все президенты Украины, которые были им награждены.