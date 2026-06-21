Трамп прокоментував можливу відставку Стармера

Президент США Дональд Трамп висловився щодо можливого відходу прем'єра Британії Кіра Стармера з Даунінг-стріт, заявивши, що "він піде у відставку".

Про це Трамп написав у Truth Social, передає "Європейська правда".

"Він зазнав нищівної поразки у двох дуже важливих питаннях – ІММІГРАЦІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ", – зазначив президент США.

Разом з тим Трамп побажав Стармеру, якого неодноразово критикував, "всього доброго".

За даними ЗМІ, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, як очікується, оголосить про відставку в понеділок і оприлюднить графік свого відходу.

19 червня стали відомі результати довиборів в окрузі Мейкерфілд – на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера лейбористів, а отже і прем’єр-міністра, на противагу Стармеру.

У п’ятницю Стармер заявив, що візьме участь у будь-якій боротьбі за лідерство в Лейбористській партії.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.