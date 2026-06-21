Трамп прокомментировал возможную отставку Стармера

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу возможного ухода премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Даунинг-стрит, заявив, что "он уйдет в отставку".

Об этом Трамп написал в Truth Social, сообщает "Европейская правда".

"Он потерпел сокрушительное поражение в двух очень важных вопросах – ИММИГРАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКЕ", – отметил президент США.

Вместе с тем Трамп пожелал Стармеру, которого неоднократно критиковал, "всего хорошего".

По данным СМИ, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как ожидается, объявит об отставке в понедельник и обнародует график своего ухода.

19 июня стали известны результаты довыборов в округе Мейкерфилд – на них победил мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Эта победа проложила ему путь к выдвижению своей кандидатуры на пост лидера лейбористов, а следовательно, и премьер-министра, в противовес Стармеру.

В пятницу Стармер заявил, что примет участие в любой борьбе за лидерство в Лейбористской партии.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Великобритания может лишиться премьера: как провал на местных выборах подталкивает Стармера к отставке.