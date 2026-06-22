Головний опонент Стармера склав присягу у парламенті

Мер Великого Манчестера Енді Бернем, який поки що є єдиним кандидатом у лідери Лейбористської партії та прем’єри Британії після оголошення Кіром Стармером своєї відставки, офіційно склав присягу як член парламенту.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Бернем минулого тижня переміг на довиборах до Палати громад, чим забезпечив собі можливість долучитися до внутрішньопартійної боротьби лейбористів.

У понеділок він склав присягу як член парламенту від округу Мейкерфілд під овації однопартійців.

Бернем може стати прем'єр-міністром Великої Британії вже за чотири тижні. Висування кандидатів на посаду лідера Лейбористської партії розпочнеться 9 липня та завершиться 16 липня.

Якщо ніхто більше не вступить у внутрішньопартійну боротьбу проти Бернема, він може стати прем'єр-міністром через день чи два після цього.

Як відомо, 22 червня прем’єр Британії Кір Стармер оголосив про відставку. Про це рішення він заявив після перемоги мера Великого Манчестера на довиборах у парламент і його обіцянку вступити у внутрішньопартійну боротьбу.

Останнє опитування, проведене серед членів Лейбористської партії Британії, показало, що головним претендентом на посаду нового лідера партії є саме Енді Бернем.

У п’ятницю Стармер заявляв, що візьме участь у будь-якій боротьбі за лідерство в Лейбористській партії.

Тим часом лідер правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж висунув вимогу про проведення загальних виборів.