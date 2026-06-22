Главный соперник Стармера принес присягу в парламенте

Мэр Большого Манчестера Энди Бернем, который пока что является единственным кандидатом на пост лидера Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании после того, как Кир Стармер объявил о своей отставке, официально принес присягу в качестве члена парламента.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Бернем на прошлой неделе победил на довыборах в Палату общин, чем обеспечил себе возможность присоединиться к внутрипартийной борьбе лейбористов.

В понедельник он принес присягу в качестве члена парламента от округа Мейкерфилд под овации однопартийцев.

Бернем может стать премьер-министром Великобритании уже через четыре недели. Выдвижение кандидатов на пост лидера Лейбористской партии начнется 9 июля и завершится 16 июля.

Если никто больше не вступит во внутрипартийную борьбу против Бернема, он может стать премьер-министром через день или два после этого.

Как известно, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке. Об этом решении он заявил после победы мэра Большого Манчестера на довыборах в парламент и его обещания вступить во внутрипартийную борьбу.

Последний опрос, проведенный среди членов Лейбористской партии Великобритании, показал, что главным претендентом на пост нового лидера партии является именно Энди Бернем.

В пятницу Стармер заявлял, что примет участие в любой борьбе за лидерство в Лейбористской партии.

Тем временем лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж выдвинул требование о проведении всеобщих выборов.