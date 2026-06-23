Вірменія буде представлена на конференції з відновлення України на тлі суперечки з РФ

Вірменія відправить свого представника на Конференцію з питань відновлення України у польському Гданську на тлі постійного посилення економічного тиску з боку РФ.

Про це повідомляє Armenpress, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, Вірменію на конференції представлятиме секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян.

Конференція з питань відновлення України проходитиме у Гданську 24-25 липня.

Як відомо, з 30 травня Росія запровадила обмеження на імпорт низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку.

Вірменія, економіка якої значною мірою залежить від торгівлі з Росією, назвала ці обмеження політично вмотивованими.

У розмові з вірменським прем’єром Ніколом Пашиняном президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала ці кроки Москви "економічним примусом" та наголосила, що вони є неприйнятними.

Згодом Європейська комісія виділила Вірменії 34 мільйони євро для пом’якшення наслідків російських торговельних обмежень.