Вірменія буде представлена на конференції з відновлення України на тлі суперечки з РФ
Вірменія відправить свого представника на Конференцію з питань відновлення України у польському Гданську на тлі постійного посилення економічного тиску з боку РФ.
Про це повідомляє Armenpress, інформує "Європейська правда".
Як зазначено, Вірменію на конференції представлятиме секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян.
Конференція з питань відновлення України проходитиме у Гданську 24-25 липня.
Як відомо, з 30 травня Росія запровадила обмеження на імпорт низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку.
Вірменія, економіка якої значною мірою залежить від торгівлі з Росією, назвала ці обмеження політично вмотивованими.
У розмові з вірменським прем’єром Ніколом Пашиняном президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала ці кроки Москви "економічним примусом" та наголосила, що вони є неприйнятними.
Згодом Європейська комісія виділила Вірменії 34 мільйони євро для пом’якшення наслідків російських торговельних обмежень.