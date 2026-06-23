Армения будет представлена на конференции по восстановлению Украины на фоне спора с РФ

Армения направит своего представителя на Конференцию по вопросам восстановления Украины в польском Гданьске на фоне постоянного усиления экономического давления со стороны РФ.

Об этом сообщает Armenpress, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Армению на конференции будет представлять секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Конференция по вопросам восстановления Украины пройдет в Гданьске 24–25 июля.

Как известно, с 30 мая Россия ввела ограничения на импорт ряда армянских товаров, в частности фруктов, овощей, цветов и коньяка.

Армения, экономика которой в значительной степени зависит от торговли с Россией, назвала эти ограничения политически мотивированными.

В беседе с армянским премьером Николом Пашиняном председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эти шаги Москвы "экономическим принуждением" и подчеркнула, что они неприемлемы.

Впоследствии Европейская комиссия выделила Армении 34 миллиона евро для смягчения последствий российских торговых ограничений.