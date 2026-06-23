СМИ: Венгрия задерживает открытие остальных переговорных кластеров для Украины и Молдовы

Венгрия отложила ключевой процедурный шаг, необходимый для открытия остальных кластеров в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

]Об этом два неназванных дипломата ЕС сообщили изданию Politico, передает "Европейская правда".

После открытия первого переговорного кластера Украина и Молдова заявили о намерении открыть остальные главы до середины июля.

Соблюдение этого графика в настоящее время оказалось под угрозой после того, как во вторник Венгрия выступила против направления письма в Европейский совет и Европейскую комиссию от имени 27 членов блока. В письме изложена общая позиция стран ЕС относительно открытия переговорных глав для Украины и Молдовы.

По словам двух дипломатов, Будапешт стал единственной столицей, выступившей против этой инициативы, требующей единогласного одобрения всех 27 стран-членов. Предложение вновь будет обсуждаться на следующей неделе.

Этот шаг соответствует сдержанной позиции премьер-министра Петера Мадьяра в отношении членства Украины в ЕС.

Хотя Мадьяр не выступил против открытия первого кластера для Украины, его правительство добилось удаления слов об открытии кластеров для Киева "как можно скорее" из письменных выводов встречи лидеров Евросоюза, состоявшейся на прошлой неделе в Брюсселе.

Премьер-министр Венгрии пояснил, что это могло бы послать "плохой сигнал" странам Западных Балкан, которые работают над вступлением в ЕС.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула, что после открытия первого кластера Украина и Молдова уже разделены в процессе вступления в ЕС.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что в ближайшие недели в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС будут открыты остальные пять кластеров.

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