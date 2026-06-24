Санду позбавила громадянства ексзаступника керівника спецслужби

23 червня президентка Молдови Мая Санду підписала указ про позбавлення колишнього заступника директора Служби інформації та безпеки (СІБ) Александру Белана громадянства Молдови.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Засуджений за розголошення державної таємниці Белан покинув країну в травні цього року в рамках обміну на двох співробітників СІБ, яких заарештували в Росії.

Нагадаємо, 28 квітня двох офіцерів Служби інформації та безпеки Молдови, яких утримували в Росії, звільнили в рамках обміну. В обмін на це влада Молдови передала колишнього заступника директора СІБ Александру Белана, засудженого за розголошення державної таємниці. Його помилували, щоб він зміг виїхати до Білорусі.

Белана наприкінці перед тим екстрадували з Румунії до Молдови, де він мав відбути близько 1,5 року позбавлення волі.

Польща у межах обміну повернула активіста польської громади у Білорусі, журналіста Анджея Почобута, та віддала у Росію археолога Александра Бутягіна, про екстрадицію якого просила Україна.