Санду лишила гражданства экс-заместителя главы спецслужбы

23 июня президент Молдовы Майя Санду подписала указ о лишении бывшего заместителя директора Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Бэлана гражданства Молдовы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Осужденный за разглашение государственной тайны Бэлан покинул страну в мае этого года в рамках обмена на двух сотрудников СИБ, которых арестовали в России.

Напомним, 28 апреля двух офицеров Службы информации и безопасности Молдовы, которых удерживали в России, освободили в рамках обмена. В обмен на это власти Молдовы передали бывшего заместителя директора СИБ Александру Белана, осужденного за разглашение государственной тайны. Его помиловали, чтобы он смог выехать в Беларусь.

Белана в конце перед тем экстрадировали из Румынии в Молдову, где он должен был отбыть около 1,5 года лишения свободы.

Польша в рамках обмена вернула активиста польской общины в Беларуси, журналиста Анджея Почобута, и отдала в Россию археолога Александра Бутягина, об экстрадиции которого просила Украина.