У Британії немає масової підтримки "швидкого" призначення очікуваного наступника Стармера

Лише п’ята частина британців вважають, що очікуваний наступник Кіра Стармера як лідера лейбористів і прем’єр-міністра має бути призначений швидко та без конкуренції.

Як повідомляє "Європейська правда", такі результати опитування опублікувало Politico.

Лише кожен п’ятий з опитаних дорослих британців вважають, що колишній мер Манчестера Енді Бернем має швидко стати лідером Лейбористської партії та прем’єр-міністром країни.

Натомість 54% опитаних вважають, що за лідерство має відбутися повноцінне змагання, навіть якщо це означатиме багато місяців невизначеності.

Серед виборців-прихильників лейбористів такої думки – 57%.

Збір даних для опитування проводився ще до результатів довиборів в окрузі Мейкерфілд і перемоги Бернема.

Висування кандидатур на роль лідера Лейбористської партії відкривається 9 липня. Якщо Бернем виявиться єдиним претендентом, він може стати новим прем’єр-міністром вже до 17 липня.

Нагадаємо, 19 червня стали відомі результати довиборів в окрузі Мейкерфілд – на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера лейбористів, а отже і прем’єр-міністра.

22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді добігає кінця.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.