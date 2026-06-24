У Британії немає масової підтримки "швидкого" призначення очікуваного наступника Стармера
Новини — Середа, 24 червня 2026, 10:59 —
Лише п’ята частина британців вважають, що очікуваний наступник Кіра Стармера як лідера лейбористів і прем’єр-міністра має бути призначений швидко та без конкуренції.
Як повідомляє "Європейська правда", такі результати опитування опублікувало Politico.
Лише кожен п’ятий з опитаних дорослих британців вважають, що колишній мер Манчестера Енді Бернем має швидко стати лідером Лейбористської партії та прем’єр-міністром країни.
Натомість 54% опитаних вважають, що за лідерство має відбутися повноцінне змагання, навіть якщо це означатиме багато місяців невизначеності.
Серед виборців-прихильників лейбористів такої думки – 57%.
Збір даних для опитування проводився ще до результатів довиборів в окрузі Мейкерфілд і перемоги Бернема.
Висування кандидатур на роль лідера Лейбористської партії відкривається 9 липня. Якщо Бернем виявиться єдиним претендентом, він може стати новим прем’єр-міністром вже до 17 липня.
Нагадаємо, 19 червня стали відомі результати довиборів в окрузі Мейкерфілд – на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера лейбористів, а отже і прем’єр-міністра.
22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді добігає кінця.
Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.