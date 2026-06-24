В Британии нет массовой поддержки "быстрого" назначения ожидаемого преемника Стармера

Только пятая часть британцев считают, что ожидаемый преемник Кира Стармера как лидера лейбористов и премьер-министра должен быть назначен быстро и без конкуренции.

Как сообщает "Европейская правда", такие результаты опроса опубликовало Politico.

Только каждый пятый из опрошенных взрослых британцев считают, что бывший мэр Манчестера Энди Бернем должен быстро стать лидером Лейбористской партии и премьер-министром страны.

54% опрошенных считают, что за лидерство должно состояться полноценное соревнование, даже если это будет означать много месяцев неопределенности.

Среди избирателей-сторонников лейбористов такого мнения придерживаются 57%.

Сбор данных для опроса проводился еще до результатов довыборов в округе Мейкерфилд и победы Бернема.

Выдвижение кандидатур на роль лидера Лейбористской партии открывается 9 июля. Если Бернем окажется единственным претендентом, он может стать новым премьер-министром уже к 17 июля.

Напомним, 19 июня стали известны результаты довыборов в округе Мейкерфилд – на них победил мэр Большого Манчестера Энди Бернэм. Эта победа проложила ему путь к выдвижению своей кандидатуры на пост лидера лейбористов, а следовательно и премьер-министра.

22 июня премьер-министр Британии Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подходит к концу.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Британия может потерять премьера: как провал на местных выборах толкает Стармера к отставке.