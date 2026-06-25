У Франції хочуть передбачуваності від США у скороченні їхньої присутності в Європі

Франція хоче, щоб Сполучені Штати скоротили свою військову присутність у Європі передбачуваним чином, на тлі раптових оголошень про виведення американських військ та ресурсів з континенту.

Про це в коментарі Politico заявила заступниця міністерки оборони Франції Аліса Руфо, передає "Європейська правда".

Однією з головних тем на саміті НАТО в Анкарі наступного місяця буде так зване перекладання тягаря – більша роль, яку європейці повинні відігравати у стримуванні та обороні континенту, оскільки США рухаються до скорочення своєї присутності в Європі.

Французька посадовиця заявила, що Париж очікує "впорядкованості" від Вашингтона у цьому питанні.

"Ми хотіли б, щоб зміни у позиції США відбувалися впорядковано, скоординовано та ефективно, щоб не ставити європейців перед дилемою. З огляду на надзвичайну нестабільність трансатлантичних відносин, ми маємо уникати як катастрофізму, так і заперечення", – заявила Руфо.

Франція – одна з трьох ядерних держав НАТО – не має американської військової присутності на своїй території з 1960-х років, тому її національна оборонна система не зазнала впливу скорочення військ чи ресурсів США. Однак країна активно інвестує в регіональні оборонні плани НАТО і, як очікується, виділить Альянсу більше ресурсів, щоб компенсувати будь-які скорочення з боку Вашингтона.

"Виклик, з яким зіткнуться європейці, полягає в тому, щоб знайти спосіб компенсувати стратегічні ресурси", – зазначила посадовиця, маючи на увазі ключові можливості, які здебільшого надають США, – повітряні та морські перевезення, дозаправка в повітрі, розвідка та космічні ресурси.

Руфо очікує, що присутність американських військ у Європі знизиться до рівня, який був до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

"Але немає сенсу проводити повну заміну [американських можливостей]. Європейці не ведуть війну так само, як американці", – додала Руфо.

Раніше цього місяця представники Пентагону повідомили союзникам, що США скоригують свій внесок у модель сил НАТО відповідно до напрямків розподілу навантаження, визначених у Стратегії національної оборони 2026 року, та бачення щодо НАТО 3.0.

Ця заява пролунала після того, як адміністрація США заявила про виведення частини військ з Німеччини в після того, як канцлер Фрідріх Мерц розкритикував війну в Ірані.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав укласти чіткі угоди щодо планів США щодо скорочення військової присутності в Європі.

Більше на цю тему читайте в статті "Європейської правди": Альянс у стадії "прийняття". Як Європа та США зближують позиції щодо майбутнього НАТО