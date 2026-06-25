Во Франции хотят предсказуемости от США в сокращении их присутствия в Европе

Франция хочет, чтобы Соединенные Штаты сократили свое военное присутствие в Европе предсказуемым образом, на фоне внезапных объявлений о выводе американских войск и ресурсов с континента.

Об этом в комментарии Politico заявила заместитель министра обороны Франции Алиса Руфо, передает "Европейская правда".

Одной из главных тем на саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце будет так называемое перекладывание бремени – большая роль, которую европейцы должны играть в сдерживании и обороне континента, поскольку США движутся к сокращению своего присутствия в Европе.

Французская чиновница заявила, что Париж ожидает "упорядоченности" от Вашингтона в этом вопросе.

"Мы хотели бы, чтобы изменения в позиции США происходили упорядоченно, скоординировано и эффективно, чтобы не ставить европейцев перед дилеммой. Учитывая чрезвычайную нестабильность трансатлантических отношений, мы должны избегать как катастрофизма, так и отрицания", – заявила Руфо.

Франция – одна из трех ядерных держав НАТО – не имеет американского военного присутствия на своей территории с 1960-х годов, поэтому ее национальная оборонная система не подверглась влиянию сокращения войск или ресурсов США. Однако страна активно инвестирует в региональные оборонные планы НАТО и, как ожидается, выделит Альянсу больше ресурсов, чтобы компенсировать любые сокращения со стороны Вашингтона.

"Вызов, с которым столкнутся европейцы, заключается в том, чтобы найти способ компенсировать стратегические ресурсы", – отметила чиновница, имея в виду ключевые возможности, которые в основном предоставляют США, – воздушные и морские перевозки, дозаправка в воздухе, разведка и космические ресурсы.

Руфо ожидает, что присутствие американских войск в Европе снизится до уровня, который был до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

"Но нет смысла проводить полную замену [американских возможностей]. Европейцы не ведут войну так же, как американцы", – добавила Руфо.

Ранее в этом месяце представители Пентагона сообщили союзникам, что США скорректируют свой вклад в модель сил НАТО в соответствии с направлениями распределения нагрузки, определенных в Стратегии национальной обороны 2026 года, и видением НАТО 3.0.

Это заявление прозвучало после того, как администрация США заявила о выводе части войск из Германии в после того, как канцлер Фридрих Мерц раскритиковал войну в Иране.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал заключить четкие соглашения по планам США по сокращению военного присутствия в Европе.

Больше на эту тему читайте в статье "Европейской правды": Альянс в стадии "принятия". Как Европа и США сближают позиции относительно будущего НАТО