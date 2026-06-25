Колишній єврокомісар домагається скасування європейського ордера на арешт

Колишній європейський комісар від Греції Дімітріс Аврамопулос у четвер офіційно звернувся до Верховного суду з проханням заблокувати виконання європейського ордера на арешт, виданого проти нього бельгійською владою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Аврамопулос, який є депутатом від консервативної керівної партії "Нова демократія", заперечує свою провину і поставив під сумнів правові підстави для видачі ордера на арешт.

У своїй апеляції до Верховного суду Аврамопулос стверджував, що в ордері не вказано з необхідною детальністю місце, час та обставини, за яких нібито були вчинені дії, що йому інкримінуються, як того вимагає грецьке та європейське законодавство.

Також, як повідомляється, він стверджує, що в ордері не вказано належним чином рішення національного суду або ордер на арешт, на підставі яких було видано європейський ордер на арешт.

Нагадаємо, Бельгія видала європейський ордер на арешт колишнього єврокомісара з питань міграції від Греції Дімітріса Аврамопулоса у зв'язку з корупційним скандалом "Катаргейт".

"ЄвроПравда" детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті.

У лютому цього року Обвинувальна палата Бельгії відхилила аргументи підозрюваних у корупційному скандалі в Європейському парламенті, який отримав назву "Катаргейт", що дозволило продовжити розслідування.