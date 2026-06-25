Бывший еврокомиссар добивается отмены европейского ордера на арест

Бывший еврокомиссар от Греции Димитрис Аврамопулос в четверг официально обратился в Верховный суд с просьбой заблокировать исполнение европейского ордера на арест, выданного против него бельгийскими властями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Аврамопулос, являющийся депутатом от консервативной правящей партии "Новая демократия", отрицает свою вину и поставил под сомнение правовые основания для выдачи ордера на арест.

В своей апелляции в Верховный суд Аврамопулос утверждал, что в ордере не указаны с необходимой подробностью место, время и обстоятельства, при которых якобы были совершены инкриминируемые ему действия, как того требует греческое и европейское законодательство.

Кроме того, как сообщается, он утверждает, что в ордере не указаны надлежащим образом решение национального суда или ордер на арест, на основании которых был выдан европейский ордер на арест.

Напомним, Бельгия выдала европейский ордер на арест бывшего еврокомиссара по вопросам миграции от Греции Димитриса Аврамопулоса в связи с коррупционным скандалом "Катаргейт".

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топового взяточничества в Европарламенте.

В феврале этого года Обвинительная палата Бельгии отклонила аргументы подозреваемых в коррупционном скандале в Европейском парламенте, получившем название "Катаргейт", что позволило продолжить расследование.