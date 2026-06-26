ЗМІ: США кажуть про удар іранського дрона по цивільному судну в Ормузькій протоці

Одне з комерційних суден, що рухалося через Ормузьку протоку, потрапило під удар нібито іранського безпілотника, що ставить під питання життєздатність домовленості про перемир’я між США та Іраном.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Неназваний американський посадовець повідомив, що судно, яке потрапило під удар в Ормузькій протоці, було атаковане іранським БпЛА, але не навів інших деталей. Це перший такий випадок після підписання меморандуму між США та Іраном минулого тижня.

United Kingdom Maritime Trade Operations, що відстежує морський рух у регіоні, повідомляє, що судно зазнало удару в борт невідомим снарядом, що завдав незначних пошкоджень. З екіпажу ніхто не постраждав.

Іран офіційно не брав на себе відповідальності, проте невдовзі перед інцидентом від іранських органів пролунало попередження, що безпечний прохід гарантується лише тим суднам, які використовують "іранські маршрути" – що кидає виклик твердженням американської адміністрації про те, що прохід протокою розблоковано.

Міжнародна морська організація ООН після інциденту призупинила місію супроводу через Ормузьку протоку суден, які лишаються заблокованими у Перській затоці ще з початку війни США та Ізраїлю з Іраном.

Подальші умови доступності Ормузької протоки для цивільного судноплавства – одне з питань, щодо яких від американської адміністрації та Ірану лунають протилежні запевнення й очікування.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів.

Перший раунд технічних перемовин відбувся вихідними у Швейцарії.

За даними одного з останніх опитувань, лише кожен четвертий американець вважає, що війна з Іраном була того варта.