СМИ: США говорят об ударе иранского дрона по гражданскому судну в Ормузском проливе

Одно из коммерческих судов, которое двигалось через Ормузский пролив, попало под удар якобы иранского беспилотника, что ставит под вопрос жизнеспособность договоренности о перемирии между США и Ираном.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Неназванный американский чиновник сообщил, что судно, которое попало под удар в Ормузском проливе, было атаковано иранским БпЛА, но не привел других деталей. Это первый такой случай после подписания меморандума между США и Ираном на прошлой неделе.

United Kingdom Maritime Trade Operations, отслеживающая морское движение в регионе, сообщает, что судно получило удар в борт неизвестным снарядом, который нанес незначительные повреждения. Из экипажа никто не пострадал.

Иран официально не брал на себя ответственности, однако вскоре перед инцидентом от иранских органов прозвучало предупреждение, что безопасный проход гарантируется только тем судам, которые используют "иранские маршруты" – что бросает вызов утверждениям американской администрации о том, что проход проливом разблокирован.

Международная морская организация ООН после инцидента приостановила миссию сопровождения через Ормузский пролив судов, которые остаются заблокированными в Персидском заливе еще с начала войны США и Израиля с Ираном.

Дальнейшие условия доступности Ормузского пролива для гражданского судоходства – один из вопросов, по которым от американской администрации и Ирана звучат противоположные заверения и ожидания.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ является основой для наработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней.

Первый раунд технических переговоров состоялся на выходных в Швейцарии.

По данным одного из последних опросов, лишь каждый четвертый американец считает, что война с Ираном того стоила.