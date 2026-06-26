Кандидат у прем'єри Литви пообіцяв амбітну програму

Кандидат на посаду прем’єр-міністра Литви Міндаугас Сінкявічюс пообіцяв діяти рішуче та цілеспрямовано протягом решти терміну повноважень.

Заяву литовського політика наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав Сінкявічюс, оновлена керівна коаліція "сповнена рішучості діяти рішуче, енергійно та цілеспрямовано".

"Нова програма буде амбітною, а команда, що формується, сподіваюся, буде дійсно компетентною, щоб втілити її в життя", – додав він.

За його словами, новий уряд формується в надзвичайно складний період зростаючої геополітичної напруженості.

З цієї причини Сінкявічюс заявляє, що сповнений рішучості об’єднувати, слухати, чути та працювати на благо всіх жителів Литви.

"Давайте не будемо розділятися, сваритися, принижувати одне одного. Давайте поважати одне одного, працювати разом і створювати єдину, сильну та процвітаючу Литву", – сказав політик.

Сінкявічюс пообіцяв особисто контролювати доцільність і прозорість використання коштів, що виділяються на оборону, а також те, щоб оборона Литви відповідала трансформації військових технологій і доктрин.

За словами політика, керівна коаліція усвідомлює важливість довгострокової військової присутності США в Литві та зобов’язує уряд зміцнювати співпрацю з союзниками по НАТО.

"Особливу увагу я приділю співпраці з Німеччиною, ми будемо зміцнювати співпрацю з Польщею, Північними та Балтійськими країнами, а також активно прагнутимемо зробити свій внесок у зміцнення європейської безпеки загалом", – сказав Сінкявічюс.

Також він пообіцяв, що підтримка України з боку Литви триватиме.

"Ми також продовжимо всіляко підтримувати Україну, її прагнення до інтеграції в Європейський Союз і НАТО. Україна сьогодні бореться не лише за свою свободу, а й за всю Європу. І ми це чітко розуміємо", – додав він.

Голосування щодо призначення Сінкявічюса головою уряду Сейм планує провести 30 червня. Перед цим кандидат зустрінеться з парламентськими фракціями.

Нагадаємо, на початку червня Соціал-демократична партія Литви заявила про рішення припинити співпрацю з ультраправою "Зорею Німану" та почати перемовини із Союзом демократів "В ім’я Литви".

В середині червня оновлена коаліція завершила підготовку коаліційної угоди.

23 червня президент Литви Гітанас Науседа прийняв відставку уряду Інги Ругінене у зв’язку з переформатуванням коаліції.

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