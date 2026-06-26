Кандидат в премьеры Литвы пообещал амбициозную программу

Кандидат на пост премьер-министра Литвы Миндаугас Синкявичюс пообещал действовать решительно и целенаправленно в течение оставшегося срока полномочий.

Заявление литовского политика приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Синкявичюс, обновленная правящая коалиция "полна решимости действовать решительно, энергично и целенаправленно".

"Новая программа будет амбициозной, а формируемая команда, надеюсь, будет действительно компетентной, чтобы воплотить ее в жизнь", – добавил он.

По его словам, новое правительство формируется в чрезвычайно сложный период растущей геополитической напряжённости.

По этой причине Синкявичюс заявляет, что полон решимости объединять, слушать, слышать и работать на благо всех жителей Литвы.

"Давайте не будем разделяться, ссориться, унижать друг друга. Давайте уважать друг друга, работать вместе и создавать единую, сильную и процветающую Литву", – сказал политик.

Синкявичюс пообещал лично контролировать целесообразность и прозрачность использования средств, выделяемых на оборону, а также следить за тем, чтобы оборона Литвы соответствовала трансформации военных технологий и доктрин.

По словам политика, правящая коалиция осознает важность долгосрочного военного присутствия США в Литве и обязывает правительство укреплять сотрудничество с союзниками по НАТО.

"Особое внимание я уделю сотрудничеству с Германией, мы будем укреплять сотрудничество с Польшей, Северными и Балтийскими странами, а также будем активно стремиться внести свой вклад в укрепление европейской безопасности в целом", – сказал Синкявичюс.

Также он пообещал, что поддержка Украины со стороны Литвы будет продолжаться.

"Мы также продолжим всячески поддерживать Украину, её стремление к интеграции в Европейский Союз и НАТО. Украина сегодня борется не только за свою свободу, но и за всю Европу. И мы это чётко понимаем", – добавил он.

Голосование по назначению Синкявичюса главой правительства Сейм планирует провести 30 июня. Перед этим кандидат встретится с парламентскими фракциями.

Напомним, в начале июня Социал-демократическая партия Литвы заявила о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Зарей Немана" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы".

В середине июня обновленная коалиция завершила подготовку коалиционного соглашения.

23 июня президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства Инги Ругинене в связи с переформированием коалиции.

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