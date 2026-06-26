Глава уряду Литви оскаржує рішення етичної комісії про неправомірність її закордонних поїздок

Тимчасова виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Литви Інга Ругінене подала до суду апеляцію на рішення, винесене проти неї Вищою комісією з питань офіційної етики (VTEK) щодо неправомірності її закордонних візитів до Італії та Ватикану.

Про це повідомляє LRT, передає "Європейська правда".

Ругінене оскаржує рішення комісії, яка постановила, що глава уряду грубо порушила законодавство, коли включила членів своєї родини до складу офіційних делегацій у закордонних поїздках до Італії та Ватикану.

Скаргу було подано до Регіонального адміністративного суду. У документі зазначено, що Ругінене просить суд скасувати несприятливе для неї рішення, називаючи його безпідставним.

"Рішення VTEK є необґрунтованим, незаконним, не відповідає принципам належного державного управління, а тому має бути скасовано", – зазначає посадовиця в заяві.

За словами Ругінене, комісія у своєму висновку проігнорувала давно встановлену процедуру формування делегацій та не розглянула аргументи очільниці уряду.

"VTEK проігнорувала майже тридцятирічну усталену практику формування урядових делегацій та оплати витрат членів урядових делегацій, якої дотримувалася не лише сама заявниця, а й державні установи, що координують урядові делегації", – йдеться в апеляції.

У документі, поданому до суду, наголошується, що саме глава уряду підписує укази про склад делегацій під час робочих візитів. Також стверджується, що участь членів родини прем'єр-міністра в офіційних візитах сама по собі не означає, що поїздка принесе користь прем'єрці чи її сім’ї.

На початку місяця VTEK постановила, що Ругінене порушила Закон про узгодження публічних та приватних інтересів, коли внесла членів своєї родини до складу урядової делегації та ухвалила рішення щодо оплати цієї подорожі коштом державного бюджету.

Йдеться про поїздки Ругінене 6-10 лютого до Італії та Ватикану. Прем’єрка разом із чоловіком відвідала Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні. А 6-8 березня вона вирушила до Ватикану на зустріч із Папою Римським у супроводі чоловіка, доньки та сина.

Слід зазначити, що у вівторок президент Литви Гітанас Науседа прийняв відставку уряду Інги Ругінене у зв’язку з переформатуванням коаліції.

У четвер президент підписав указ, яким висуває кандидатуру голови Литовської соціал-демократичної партії (ЛСДП) Міндаугаса Сінкявічюса на посаду прем’єр-міністра.