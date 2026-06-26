Глава правительства Литвы оспаривает решение этической комиссии о неправомерности своих зарубежных поездок

Временная исполняющая обязанности премьер-министра Литвы Инга Ругинене подала в суд апелляцию на решение, вынесенное против нее Высшей комиссией по вопросам официальной этики (VTEK) о неправомерности ее зарубежных визитов в Италию и Ватикан.

Об этом сообщает LRT, передает "Европейская правда".

Ругинене оспаривает решение комиссии, которая постановила, что глава правительства грубо нарушила законодательство, включив членов своей семьи в состав официальных делегаций во время зарубежных поездок в Италию и Ватикан.

Жалоба была подана в Региональный административный суд. В документе указано, что Ругинене просит суд отменить неблагоприятное для нее решение, называя его необоснованным.

"Решение VTEK является необоснованным, незаконным, не соответствует принципам надлежащего государственного управления, а потому должно быть отменено", – отмечает чиновница в заявлении.

По словам Ругинене, комиссия в своем заключении проигнорировала давно устоявшуюся процедуру формирования делегаций и не рассмотрела аргументы главы правительства.

"VTEK проигнорировала почти тридцатилетнюю устоявшуюся практику формирования правительственных делегаций и оплаты расходов членов правительственных делегаций, которой придерживались не только сама заявительница, но и государственные учреждения, координирующие правительственные делегации", – говорится в апелляции.

В документе, поданном в суд, отмечается, что именно глава правительства подписывает указы о составе делегаций во время рабочих визитов. Также утверждается, что участие членов семьи премьер-министра в официальных визитах само по себе не означает, что поездка принесет пользу премьеру или ее семье.

В начале месяца VTEK постановила, что Ругинене нарушила Закон о согласовании публичных и частных интересов, когда включила членов своей семьи в состав правительственной делегации и приняла решение об оплате этой поездки за счет государственного бюджета.

Речь идет о поездках Ругинене 6–10 февраля в Италию и Ватикан. Премьер-министр вместе с мужем посетила Олимпийские игры в Милане и Кортини. А 6–8 марта она отправилась в Ватикан на встречу с Папой Римским в сопровождении мужа, дочери и сына.

Следует отметить, что во вторник президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства Инги Ругинене в связи с переформированием коалиции.

В четверг президент подписал указ, которым выдвигает кандидатуру председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Миндаугаса Синкявичюса на пост премьер-министра.