В Угорщині бюджетників на два дні перевели на дистанційну роботу через спеку

Угорський прем’єр Петер Мадяр заявив, що попереду країну чекає "два найважчих дні" через екстремально спекотну погоду; через це працівників бюджетної сфери переводять на дистанційну роботу.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Index.

Понеділок-вівторок 29-30 червня можуть стати в Угорщині найспекотнішими в історії спостережень.

Петер Мадяр закликав за можливості скасувати усі роботи, які проводяться надворі, та оголосив, що бюджетних працівників у всіх можливих випадках переводять на дистанційну роботу.

Також він закликав власників та розпорядників приміщень з кондиціонерами відкрити свої двері для людей, які шукатимуть порятунку від спеки.

"Попереду два найважчі дні спеки. Давайте покажемо, що ми спроможні на цілковиту національну єдність! Відкриймо усі приміщення з кондиціонерами і подбаємо одне про одного", – закликав він.

За прогнозами, у понеділок-вівторок в Угорщині можуть бути встановлені кілька температурних рекордів. Найвищі денні температури можуть сягати 41°C. Пік спеки триватиме до середи, а з четверга у більшості районів країни відбудеться зниження температури до менше 30°C.

"Червоне" попередження через спеку охоплює також майже всю територію Румунії.

У Німеччині температури били рекорди три дні поспіль. Через екстремальні температури почало руйнуватися покриття автобану, що з’єднує схід і захід країни, а у Лейпцигу довелось зупинити трамвайний рух.

У неділю в Чехії зареєстрували другий температурний рекорд за два дні – 41,1°C. У Польщі 40,5°C на заході країни стали найвищою температурою за час спостережень.