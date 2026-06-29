В Венгрии бюджетников на два дня перевели на дистанционную работу из-за жары

Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что впереди страну ждет "два тяжелых дня" из-за экстремально жаркой погоды; поэтому работников бюджетной сферы переводят на дистанционную работу.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Index.

Понедельник-вторник 29-30 июня могут стать в Венгрии самыми жаркими в истории наблюдений.

Петер Мадьяр призвал отменить все работы, проводимые на улице, если это возможно, и объявил, что бюджетных работников во всех возможных случаях переводят на дистанционную работу.

Также он призвал владельцев и распорядителей помещений с кондиционерами открыть свои двери для людей, которые будут искать спасения от жары.

"Впереди два самых тяжелых дня жары. Давайте покажем, что мы способны на полное национальное единство! Давайте откроем все помещения с кондиционерами и позаботимся друг о друге", – призвал он.

По прогнозам, в понедельник-вторник в Венгрии могут быть установлены несколько температурных рекордов. Самые высокие дневные температуры могут достигать 41°C. Пик жары продлится до среды, а с четверга в большинстве районов страны произойдет снижение температуры до менее 30°C.

"Красное" предупреждение из-за жары охватывает также почти всю территорию Румынии.

В Германии температуры били рекорды три дня подряд. Из-за экстремальных температур начало разрушаться покрытие автобана, соединяющего восток и запад страны, а в Лейпциге пришлось остановить трамвайное движение.

В воскресенье в Чехии зарегистрировали второй температурный рекорд за два дня – 41,1°C. В Польше 40,5°C на западе страны стали самой высокой температурой за время наблюдений.