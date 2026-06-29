До Литви доставили партію протитанкових мін на 3 млн євро

Міністерство національної оборони Литви повідомило, що на литовські військові склади надійшли протитанкові міни M14, виготовлені естонською компанією Eesti Arsenal, призначені для знищення бойових машин противника з боку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За даними відомства, вартість угоди становить близько 3 мільйонів євро.

"Накопичуючи достатні запаси боєприпасів – від ракет протиповітряної оборони до протитанкових мін – ми надсилаємо чіткий сигнал: завдяки послідовним діям ми зміцнюємо збройні сили країни та безпеку всього регіону", – заявив міністр національної оборони Робертас Каунас.

За даними Міністерства оборони, протитанкові (протикорабельні) міни призначені для знищення або виведення з ладу ворожих броньованих машин – танків, бойових машин піхоти та інших броньованих транспортних засобів.

Їх найчастіше використовують для блокування доріг, лісових стежок та інших вузьких проходів з метою уповільнення руху ворожих сил, обмеження їхніх маневрових можливостей та ускладнення наступальних операцій.

Нещодавно стало відомо, що Міністерство оборони Литви спільно з Агентством оборонних ресурсів виділить близько 3 млн євро на розробку дрона для перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів.

Як повідомлялося, Литва розглядає можливість закупівлі в ізраїльської компанії Elbit Systems дронів та системи виявлення об’єктів, що летять на низькій висоті.

Також повідомляли, що у Литві системи боротьби з повітряними кулями, які переносять контрабанду, будуть адаптовані для перехоплення дронів.