В Литву доставили партию противотанковых мин на сумму 3 млн евро

Министерство национальной обороны Литвы сообщило, что на литовские военные склады поступили противотанковые мины M14, изготовленные эстонской компанией Eesti Arsenal и предназначенные для уничтожения боевых машин противника сбоку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По данным ведомства, стоимость сделки составляет около 3 миллионов евро.

"Накапливая достаточные запасы боеприпасов – от ракет противовоздушной обороны до противотанковых мин – мы посылаем четкий сигнал: благодаря последовательным действиям мы укрепляем вооруженные силы страны и безопасность всего региона", – заявил министр национальной обороны Робертас Каунас.

По данным Министерства обороны, противотанковые (противокорабельные) мины предназначены для уничтожения или вывода из строя вражеских бронированных машин – танков, боевых машин пехоты и других бронированных транспортных средств.

Их чаще всего используют для блокирования дорог, лесных троп и других узких проходов с целью замедления движения вражеских сил, ограничения их маневренных возможностей и затруднения наступательных операций.

Недавно стало известно, что Министерство обороны Литвы совместно с Агентством оборонных ресурсов выделит около 3 млн евро на разработку дрона для перехвата вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщалось, Литва рассматривает возможность закупки у израильской компании Elbit Systems дронов и системы обнаружения объектов, летящих на низкой высоте.

Также сообщалось, что в Литве системы борьбы с воздушными шарами, перевозящими контрабанду, будут адаптированы для перехвата дронов.