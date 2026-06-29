В Росії звинуватили НАТО у намірах створити з Україною зброю для ураження авіабаз РФ

Речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила НАТО у підготовці до створення разом з Україною зброї для масового ураження російських авіабаз, зокрема в глибині країни.

Про це йдеться в коментарі Захарової, пише "Європейська правда".

Захарова заявила, що йдеться про створення озброєння для масованого ураження та довгострокового виведення з ладу російських аеродромів і авіабаз, у тому числі в глибині території Росії.

Вона зазначила, що "своїми безрозсудно агресивними діями українсько-натівська зв’язка дає російським військовим додаткові підстави демонструвати підвищену увагу до будь-яких підприємств, задіяних у розробці та виробництві озброєнь, що застосовуються проти нашої країни".

"Саме з цих позицій ми й будемо оцінювати як нинішню ситуацію, так і перспективи її подальшого ескалаційного розвитку", – заявила Захарова.

Крім того, вона зазначила, що альянс втрачає залишки раціональності й дрейфує в зону підвищеного ризику.

"Київський режим посилює спроби на ділі реалізувати давно плекане ним прагнення втягнути НАТО у прямий збройний конфлікт із Росією в марній надії врятувати своє безнадійне становище на полі бою, що також очевидно належить до розряду ірраціональних фантазій", – заявила Захарова.

Як повідомлялося, Україна обговорює з Францією отримання ліцензій на виробництво ракет SCALP.

Також стало відомо, що міністр оборони України Михайло Федоров та його данський колега Єппе Бруус обговорили створення спільної між Україною та європейськими партнерами антибалістичної системи.