В России обвинили НАТО в намерении создать совместно с Украиной оружие для поражения авиабаз РФ

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила НАТО в подготовке к созданию совместно с Украиной оружия для массового поражения российских авиабаз, в частности в глубине страны.

Об этом говорится в комментарии Захаровой, пишет "Европейская правда".

Захарова заявила, что речь идет о создании вооружения для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории России.

Она отметила, что "своими безрассудными агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания проявлять повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве вооружений, применяемых против нашей страны".

"Именно с этих позиций мы и будем оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы её дальнейшего эскалационного развития", – заявила Захарова.

Кроме того, она отметила, что альянс теряет остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска.

"Киевский режим активизирует попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией в тщетной надежде спасти свое безнадежное положение на поле боя, что также явно относится к разряду иррациональных фантазий", – заявила Захарова.

Как сообщалось, Украина обсуждает с Францией получение лицензий на производство ракет SCALP.

Также стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров и его датский коллега Йеппе Бруус обсудили создание совместной между Украиной и европейскими партнерами антибаллистической системы.