Британія викликала посла РФ через інцидент з російським дроном у Румунії

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Росії у зв’язку з останніми атаками на Україну та атакою безпілотника на житловий будинок у Румунії минулого тижня.

Про це заявив речник зовнішньополітичного відомства країни, пише Sky News, передає "Європейська правда".

Речник МЗС Британії заявив, що "завдання травм невинним цивільним особам на території НАТО є неприйнятним і є суворим нагадуванням про загрозу, з якою щодня доводиться зіштовхуватися цивільному населенню України".

Тому Британія вирішила викликати російського посла.

"Росія продовжує демонструвати відверте зневаження до життя цивільного населення, запускаючи сотні дронів і ракет на Україну та погрожуючи своїм найближчим сусідам. Нещодавні застереження дипломатам покинути Київ були безвідповідальними та невиправданими", – наголосив речник.

Також він акцентував, що Британія "захищатиме кожен сантиметр території НАТО".

Нагадаємо, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців.

Це наразі найсерйозніший інцидент за увесь час, коли російські ударні дрони залітали на територію Румунії та Молдови.

У Міноборони Румунії того ж ранку повідомили, що безпілотник ідентифікували як російський апарат типу "Герань-2".

Днями румунський президент виступив із суперечливою заявою – в інтерв’ю британській компанії BBC Нікушор Дан наголосив, що Росія має змінити тактику обстрілів України так, щоби не зачіпати його країну.

Детальніше читайте у статті "Росія нас тестує". Пояснення з Румунії, чому удар дрона був навмисним і які будуть наслідки.