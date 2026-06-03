Британия вызвала посла РФ из-за инцидента с российским дроном в Румынии

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в связи с последними атаками на Украину и атакой беспилотника на жилой дом в Румынии на прошлой неделе.

Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства страны, пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Представитель МИД Великобритании заявил, что "нанесение травм невинным гражданским лицам на территории НАТО неприемлемо и является суровым напоминанием об угрозе, с которой ежедневно приходится сталкиваться гражданскому населению Украины".

Поэтому Британия решила вызвать российского посла.

"Россия продолжает демонстрировать откровенное пренебрежение к жизни гражданского населения, запуская сотни дронов и ракет на Украину и угрожая своим ближайшим соседям. Недавние предостережения дипломатам покинуть Киев были безответственными и неоправданными", – подчеркнул спикер.

Также он акцентировал, что Великобритания "будет защищать каждый сантиметр территории НАТО".

Напомним, ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилой многоэтажки в Галаце и взорвался, проломив ее и вызвав пожар в коридоре квартиры на верхнем этаже. Пострадали двое ее жителей.

Это пока самый серьезный инцидент за все время, когда российские ударные дроны залетали на территорию Румынии и Молдовы.

В Минобороны Румынии в то же утро сообщили, что беспилотник идентифицировали как российский аппарат типа "Герань-2".

На днях румынский президент выступил с противоречивым заявлением – в интервью британской компании BBC Никушор Дан подчеркнул, что Россия должна изменить тактику обстрелов Украины так, чтобы не затрагивать его страну.

Подробнее читайте в статье "Россия нас тестирует". Объяснение из Румынии, почему удар дрона был преднамеренным и какие будут последствия.