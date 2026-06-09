Масштабне відключення електроенергії у Німеччині могло статись через підпал: вилучені докази

У Німеччині слідчі виявили сліди можливого використання запалювального засобу після нічної пожежі на підстанції у місті Ройтлінген, яка спричинила масштабне відключення електроенергії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Речник Державного управління кримінальної поліції у Штутгарті повідомив, що на місці пожежі було вилучено докази. "Є ознаки того, що було використано запалювальний засіб", – заявив він.

За словами міністра внутрішніх справ землі Баден-Вюртемберг Мануеля Гагеля, розслідування перейшло до Центру державної безпеки та боротьби з тероризмом Державного управління кримінальної поліції у Штутгарті, і було створено слідчу групу.

Він зазначив, що до Ройтлінгена було направлено поліцейський загін для підтримання порядку біля об’єктів критичної інфраструктури та в районах, де досі немає електроенергії.

Гагель зазначив, що від відключення електроенергії постраждали близько 7 600 будівель та приблизно 40 тисяч людей.

Він додав, що розслідування ведеться з максимальною терміновістю – передусім через підозру у підпалі та порушення роботи комунальних служб.

Державне управління кримінальної поліції заявило, що наразі не має жодних зачіпок щодо можливих підозрюваних або мотивів. Також невідомо, коли електропостачання буде повністю відновлено.

Раніше неофіційно повідомлялось, що причиною масштабного відключення електроенергії у Ройтлінгені може бути диверсія з боку ліворадикальних груп.

Нагадаємо, цієї зими у Берліні десятки тисяч споживачів залишились без світла через підпал кабелів, деяким з них відновлювали постачання майже тиждень. Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe.