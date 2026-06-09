Масштабное отключение электроэнергии в Германии могло произойти из-за поджога: изъяты улики

В Германии следователи обнаружили следы возможного использования зажигательного средства после ночного пожара на подстанции в городе Ройтлинген, который привел к масштабному отключению электроэнергии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Пресс-секретарь Государственного управления криминальной полиции в Штутгарте сообщил, что на месте пожара были изъяты улики. "Есть признаки того, что было использовано зажигательное средство", – заявил он.

По словам министра внутренних дел земли Баден-Вюртемберг Мануэля Хагеля, расследование перешло в Центр государственной безопасности и борьбы с терроризмом Государственного управления криминальной полиции в Штутгарте, и была создана следственная группа.

Он отметил, что в Ройтлинген был направлен полицейский отряд для поддержания порядка возле объектов критической инфраструктуры и в районах, где до сих пор нет электроэнергии.

Гагель отметил, что от отключения электроэнергии пострадали около 7 600 зданий и примерно 40 тысяч человек.

Он добавил, что расследование ведется с максимальной оперативностью – прежде всего из-за подозрения в поджоге и нарушении работы коммунальных служб.

Государственное управление криминальной полиции заявило, что на данный момент не имеет никаких зацепок относительно возможных подозреваемых или мотивов. Также неизвестно, когда электроснабжение будет полностью восстановлено.

Ранее неофициально сообщалось, что причиной масштабного отключения электроэнергии в Ройтлингене может быть диверсия со стороны леворадикальных групп.

Напомним, этой зимой в Берлине десятки тысяч потребителей остались без света из-за поджога кабелей, некоторым из них восстанавливали подачу почти неделю. Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная инициатива Vulkangruppe.