В Греции в результате трёх нападений с применением зажигательных бомб, совершенных до рассвета и, судя по всему, направленных против домов членов правящей консервативной партии "Новая демократия", пять человек были госпитализированы.

Об этом сообщает AP, передает "Европейская правда".

Нападения, произошедшие между 4:00 и 4:45 утра вблизи многоквартирных домов в северном греческом городе Салоники, были совершены с использованием самодельных взрывных устройств, изготовленных из газовых баллонов для кемпинга.

По данным полиции, все пострадавшие получили травмы в результате последнего из трёх нападений, во время которого были подожжены автомобили и мотоциклы.

По имеющимся данным, один из автомобилей принадлежал кандидатке в депутаты от партии "Новая демократия". Как сообщила полиция, женщина получила ожоги, а её мать была госпитализирована в отделение интенсивной терапии с ожогами.

Ещё трое жильцов многоквартирного дома были госпитализированы с диагнозом "отравление дымом", сообщила полиция.

Нападения со стороны неизвестных греческих радикальных группировок на символы власти или собственность политиков, сотрудников полиции и других представителей власти происходят относительно часто. В большинстве случаев они приводят к материальному ущербу, но не к травмам.

Недавно суд в Великобритании приговорил к семи годам лишения свободы гражданина Украины Романа Лавриновича за поджоги автомобиля и домов, связанных с британским премьером Киром Стармером в мае прошлого года.

11 мая произошел поджог многоквартирного дома, где когда-то проживал глава британского правительства, а 12 мая произошел ещё один пожар у входа в дом, где Стармер проживал до вступления в должность премьера.

СМИ сообщали, что одного из четырёх подозреваемых в поджоге имущества, связанного со Стармером, могли завербовать спецслужбы России через приложение Telegram.