Для 75% европейцев ЕС – островок стабильности в неспокойном мире

75% европейцев считают, что ЕС является островком стабильности в неспокойном мире; этот показатель вырос на 8 процентных пунктов по сравнению с осенью 2025 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Евробарометр", опубликованные пресс-службой Европарламента, сообщает "Европейская правда".

Европейцы воспринимают ЕС как безопасное убежище в условиях геополитической неопределенности. 75% европейцев считают, что ЕС является островком стабильности в неспокойном мире – это на 8 процентных пунктов больше, чем в октябре-ноябре 2025 года, и является вторым по величине показателем, зафиксированным за последнее десятилетие.

Последние глобальные события усилили скептический взгляд европейцев на будущее мира: 58% относятся к нему пессимистично (против 38% оптимистов). Пессимизм в отношении будущего мира вырос на 6 процентных пунктов по сравнению с осенью 2025 года. Общее настроение граждан колеблется между неопределенностью (44%) и надеждой (43%) – это две эмоции, которые европейцы чаще всего выбирают для описания своего текущего душевного состояния.

На фоне меняющегося мира, где меняются союзы, членство в ЕС считают полезным 74% европейцев – это рекордный показатель, который был достигнут только в 2025 году. Вклад ЕС в защиту мира и укрепление безопасности считается главным и все более важным преимуществом членства (40%, +3 процентных пункта по сравнению с весной 2025 года). На втором месте – улучшение сотрудничества между государствами-членами, сопутствующее членству (34%).

"Во времена глобальной неопределённости европейцы всё чаще воспринимают Европейский Союз как оплот стабильности. В неспокойном мире это доверие является величайшим достоянием Европы. Оно сопровождается четкими ожиданиями, что мы будем решительно действовать, чтобы обеспечить безопасность, процветание и возможности для наших граждан", – отметила председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

На фоне многочисленных вызовов граждане ЕС хотят, чтобы Европейский Союз активизировал свои действия: 68% европейцев считают, что роль Евросоюза в защите граждан от глобальных кризисов и рисков для безопасности должна стать более значимой.

Опрос "Евробарометр" весны 2026 года, проведенный по заказу Европейского парламента, был осуществлен исследовательским агентством Verian в период с 9 апреля по 4 мая 2026 года во всех 27 государствах-членах ЕС.

Другой опрос показал, что большинство европейцев поддерживают увеличение расходов на национальную оборону и закупку оружия европейского производства в рамках укрепления оборонной готовности.

Напомним, что 59,7% поляков высказались против вступления Украины в Европейский Союз, причем больше всего противников этого решения среди избирателей оппозиционных партий.