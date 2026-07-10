У Німеччині хочуть криміналізувати заперечення права Ізраїлю на існування

Федеральні землі Німеччини закликають у майбутньому визнати заперечення права Ізраїлю на існування кримінальним злочином.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як зазначається, відповідну ініціативу землі Гессен підтримала більшість у Бундесраті, тепер її має розглянути Бундестаг після літніх канікул.

Ініціатива передбачає, що люди, які публічно або під час зібрання заперечують право держави Ізраїль на існування або закликають до її знищення, караються позбавленням волі на строк до п’яти років або штрафом.

Втім, це вважатиметься кримінальним злочином лише в тому разі, якщо такі дії вчиняються у спосіб, що може "сприяти готовності до вчинення антисемітських актів насильства або свавільних заходів".

Міністр юстиції Гессена Крістіан Гайнц підкреслив під час засідання, що законопроєкт не спрямований проти свободи слова чи критики уряду Ізраїлю. За його словами, запропонована поправка є "юридично обґрунтованою та політично необхідною".

"Відсьогодні всім євреям у нашій країні надсилається важливий сигнал: ми хочемо і будемо краще захищати життя євреїв у Німеччині", – заявив Гайнц після голосування.

У березні уповноважений з боротьби з антисемітизмом у німецькій землі Бранденбург Андреас Бюттнер вирішив залишити лави "Лівих" у зв’язку з наростаючими там антисемітськими настроями.

Це сталося після того, як у січні 2026 року в подвір’ї Бюттнера згоріла господарська будівля, випадок розслідують як підпал. Поруч також знайшли намальовану символіку ХАМАС.

Невдовзі після того почали розслідування щодо надісланого йому листа з погрозами.