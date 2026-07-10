В Германии хотят криминализировать отрицание права Израиля на существование

Федеральные земли Германии призывают в будущем признать отрицание права Израиля на существование уголовным преступлением.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как отмечается, соответствующую инициативу земли Гессен поддержало большинство в Бундесрате, теперь её должен рассмотреть Бундестаг после летних каникул.

Инициатива предусматривает, что лица, публично или во время собрания отрицающие право государства Израиль на существование либо призывающие к его уничтожению, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом.

Впрочем, это будет считаться уголовным преступлением только в том случае, если такие действия совершаются таким образом, что могут "способствовать готовности к совершению антисемитских актов насилия или произвольных действий".

Министр юстиции Гессена Кристиан Хайнц подчеркнул во время заседания, что законопроект не направлен против свободы слова или критики правительства Израиля. По его словам, предложенная поправка является "юридически обоснованной и политически необходимой".

"С сегодняшнего дня всем евреям в нашей стране посылается важный сигнал: мы хотим и будем лучше защищать жизнь евреев в Германии", – заявил Хайнц после голосования.

В марте уполномоченный по борьбе с антисемитизмом в немецкой земле Бранденбург Андреас Бюттнер решил покинуть ряды "Левых" в связи с нарастающими там антисемитскими настроениями.

Это произошло после того, как в январе 2026 года во дворе Бюттнера сгорело хозяйственное здание; этот случай расследуется как поджог. Рядом также обнаружили нарисованную символику ХАМАС.

Вскоре после этого началось расследование в связи с присланным ему письмом с угрозами.