У Франції затримали двох підозрюваних у провокуванні масштабної лісової пожежі

У Франції заарештували двох осіб, яких підозрюють у причетності до виникнення лісової пожежі в районі міста Фонтенбло на південь від Парижа.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на заяву французького міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, пише "Європейська правда".

Один із двох затриманих – 18-річний чоловік, невідомий поліції. Під час арешту у нього виявили запальничку, а руки підозрюваного були вкриті сажею.

Міністр внутрішніх справ припускає, що лісова пожежа у Фонтенбло могла мати "навмисне походження", про що свідчить виявлення близько десяти точок виникнення вогню в межах периметра 1 000 метрів.

По всій Франції було заарештовано 59 осіб за "навмисний або випадковий підпал", сімох із них було поміщено під варту, повідомив Нуньєс.

Водночас пожежу у Фонтенбло сподіваються локалізувати протягом вівторка. Вогонь охопив близько 1900 гектарів.

На місці працюють 600 пожежників. Очікується, що для гасіння полум’я залучать авіацію – чотири водні бомбардувальники Canadair та літак Dash.

Через пожежу у Фонтенбло, яка спалахнула 12 липня, евакуювали близько 1000 місцевих мешканців і туристів.

Лісова пожежа серйозно порушила графік руху поїздів, що рушають у південному напрямку або прибувають до Парижа.