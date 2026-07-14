Во Франции задержали двух подозреваемых в провоцировании масштабного лесного пожара

Во Франции арестовали двух человек, подозреваемых в причастности к возникновению лесного пожара в районе города Фонтенбло на юге от Парижа.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление французского министра внутренних дел Лорана Нуньеса, пишет "Европейская правда".

Один из двух задержанных – 18-летний мужчина, не известный полиции. Во время ареста у него обнаружили зажигалку, а руки подозреваемого были покрыты сажей.

Министр внутренних дел предполагает, что лесной пожар в Фонтенбло мог иметь "умышленное происхождение", о чем свидетельствует обнаружение около десяти очагов возгорания в пределах периметра 1 000 метров.

По всей Франции было арестовано 59 человек за "умышленный или случайный поджог", семеро из них были помещены под стражу, сообщил Нуньес.

В то же время пожар в Фонтенбло надеются локализовать в течение вторника. Огонь охватил около 1900 гектаров.

На месте работают 600 пожарных. Ожидается, что для тушения пламени задействуют авиацию – четыре водных бомбардировщика Canadair и самолет Dash.

Из-за пожара в Фонтенбло, который вспыхнул 12 июля, были эвакуированы около 1000 местных жителей и туристов.

Лесной пожар серьезно нарушил расписание движения поездов, отправляющихся в южном направлении или прибывающих в Париж.