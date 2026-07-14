Суд в Британии оспорил разрешение правительства на строительство "мегапосольства" Китая в Лондоне

В Великобритании ассоциация местных жителей Королевского монетного двора оспорила в Высоком суде Лондона разрешение правительства Великобритании на строительство Китаем огромного посольства на этой территории.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда",

В иске группа местных жителей утверждала, что британские чиновники, принимая решение о строительстве "мегапосольства" Китая, не учли его влияние на протесты и потенциальные преследования диссидентов со стороны Пекина.

В судебных документах члены ассоциации заявили, что министры должны были принять меры и не допустить, чтобы эта собственность стала основной базой для "транснациональных репрессий".

Планы Китая по строительству посольства на месте двухсотлетнего Королевского монетного двора недалеко от Лондонского Тауэра были одобрены в январе, незадолго до визита премьер-министра Кира Стармера в Китай, который стал первым визитом британского лидера в эту страну с 2018 года.

Решение было принято с целью улучшения отношений с Пекином, несмотря на предупреждения британских и американских политиков о том, что посольство может использоваться в качестве базы для шпионажа.

Иск в суд подала Ассоциация жителей Королевского монетного двора (RMCRA), представляющая группу семей и предприятий, проживающих и работающих в арендованных помещениях, построенных на территории Королевского монетного двора.

Отметим, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер с момента вступления в должность в 2024 году пытается наладить отношения с Китаем, при этом Лондон и Пекин неоднократно обменивались обвинениями в шпионаже.

В июне этого года двое мужчин, один из которых работал в Пограничной службе Великобритании, были приговорены к тюремному заключению за шпионаж в пользу Китая в интересах гонконгских диссидентов.

Ранее в Великобритании заявили, что разведывательные службы Китая проводили масштабные шпионские операции, которые угрожали экономике и безопасности страны.