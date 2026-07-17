Буданов обговорив з главою МЗС Туреччини ситуацію у переговорному процесі і в РФ

У рамках візиту до Києва очільника МЗС Туреччини Хакана Фідана він зустрівся у тому числі з керівником Офісу президента Кирилом Будановим, розмова була зосереджена на переговорному процесі та ситуації у Росії.

Як пише "Європейська правда", про це Буданов повідомив у своїх соцмережах.

Розповідаючи про зустріч з Фіданом у Києві, Буданов нагадав, що вони знайомі вже багато років – ще з часів, коли той очолював Національну розвідувальну організацію Туреччини.

За його словами, вони говорили про "пошук дієвих інструментів" для відновлення переговорного процесу для припинення російсько-української війни.

"Детально проаналізували поточну ситуацію на дипломатичній арені та скоординували кроки, здатні активізувати роботу в цьому напрямі. Хакан Фідан детально поінформував про зусилля та посередницькі ініціативи Туреччини, спрямовані на відновлення переговорного процесу для досягнення сталого миру", – зазначив Кирило Буданов.

"Окрему увагу приділили аналізу настроїв всередині російських еліт щодо перспектив продовження чи завершення війни. Обговорили, як українські далекобійні удари впливають на соціально-політичні настрої російського суспільства, а також на економічну стабільність і політичні процеси всередині РФ", – додав він.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що у центрі його розмови з Фіданом у Києві була ситуація у переговорному процесі довкола російсько-української війни.

Нагадаємо, Хакан Фідан перебував з візитом в українській столиці 15-16 липня та застав нічну російську атаку балістичними ракетами. Його приїзд анонсували заздалегідь, що є рідкістю для часів повномасштабної війни.

14 липня Верховна Рада прийняла закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.